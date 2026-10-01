Vice-presidente do Fed diz que BC dos EUA tem mais espaço para focar combate à inflação

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Philip Jefferson, afirmou nesta quinta-feira que a autoridade monetária tem atualmente mais espaço para se concentrar no combate à inflação, já que a economia dos Estados Unidos está "bem próxima" do pleno emprego.

Em sessão de perguntas e respostas após discurso, Jefferson disse que a inflação resultou de uma "cascata de choques" e destacou que as expectativas de inflação de longo prazo mostram que o Fed mantém credibilidade em seu compromisso de reduzir a alta dos preços.

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Segundo ele, porém, a instituição precisa estar preparada para fazer o trabalho necessário para validar essas expectativas. "O Fed está firmemente comprometido em devolver a inflação a 2% em tempo hábil", afirmou.

Jefferson acrescentou que há "grande sabedoria" no mandato duplo da autoridade monetária, que busca simultaneamente estabilidade de preços e máximo emprego.

Ao comentar inteligência artificial (IA), o vice-presidente do Fed avaliou ser possível que a tecnologia gere grandes ganhos de produtividade no futuro e disse incentivar seu desenvolvimento responsável. Jefferson ponderou, contudo, que ainda é difícil avaliar qual impacto a IA já teve sobre as estimativas da taxa natural de juros.

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Questionado sobre crédito privado, Jefferson reconheceu limitações no acompanhamento do setor. Segundo ele, o Fed não dispõe de grande visibilidade sobre os desenvolvimentos nesse mercado.