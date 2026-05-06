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Vibra tem lucro líquido de R$ 1,613 bi no 1tri26, alta de 168%

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 21:47:00 Editado em 06.05.2026, 21:53:54
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A Vibra Energia registrou lucro líquido de R$ 1,613 bilhão no primeiro trimestre de 2026, com alta de 168%% em relação ao mesmo período de 2025. No indicador ajustado, a empresa apresentou R$ 1,49 bilhão de lucro, com alta de 63%. Na linha do Ebitda ajustado, o montante foi de R$ 3,204 bilhões, alta de 58% na comparação anual.

A companhia afirma que a combinação entre os avanços no combate à ilegalidade do mercado de distribuição de combustíveis com a subida de preços e o que chamou de "eventual escassez de produto" impulsionou a migração de clientes de postos bandeira branca para redes embandeiradas. "A Vibra, como um 'pure-play' de distribuição do Brasil, capturou esse movimento com intensidade: adicionamos 155 novos postos no trimestre, encerrando com 7.514 no período, um crescimento líquido de 58 unidades", afirma o CEO da companhia, Ernesto Pousada, na carta que acompanha a divulgação dos resultados da Vibra

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A receita líquida somou R$ 48,251 bilhões no trimestre, crescimento de 7% ante o 1tri25. No indicador operacional, o volume de vendas aumentou 4% no período, para 8,737 milhões de metros cúbicos (m?).

A dívida líquida da companhia encerrou o trimestre em R$ 18,615 bilhões, recuo de 9% em base anual. Já a alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda ficou em 2 vezes, acima das 1,8 vez registradas no primeiro trimestre de 2025. Em relação ao fim de 2025, a dívida líquida caiu 3%. A alavancagem do quarto trimestre era de 2,4 vezes.

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