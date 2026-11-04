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Vibra registra lucro líquido de R$ 2,460 bi no 3º trimestre, alta de 504%

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Vibra encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 2,460 bilhões, alta de 504% frente aos R$ 407 milhões de igual período de 2025. Na linha de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, a empresa registrou R$ 4,288 bilhões, uma alta de 137%. A receita líquida ajustada ficou em R$ R$ 56,932 bilhões, avanço de 17% na mesma base de comparação.

A companhia afirma que, em um ambiente de menor oferta no ramo de distribuição de combustíveis, somado aos avanços no combate às irregularidades no setor, a empresa focou na segurança do abastecimento, capilaridade logística e qualidade dos combustíveis comercializados, o que se refletiu no embandeiramento de 210 novos postos no trimestre, atingindo 595 novos postos nos primeiros 9 meses do ano, o que domou 191 unidades a mais do que o visto nos 12 meses de 2025.

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O volume total comercializado foi de 9,612 milhões de metros cúbicos (m3), com alta anual de 4%. Destes, 6,087 milhões m? foram do segmento de Rede de Postos, impulsionados, principalmente, pelas vendas de Etanol e Gasolina, e 3.525 mil m? no segmento de venda para outras empresas (B2B).

A Vibra afirmou ainda que registrou Fluxo de Caixa Operacional de R$ 2,7 bilhões no trimestre, direcionando os recursos a duas frentes: a redução do endividamento e a ampliação do embandeiramento.

A dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 14,4 bilhões, queda trimestral de 10% e anual de 23%. A alavancagem encerrou setembro em 1 vez (dívida líquida sobre o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses), uma redução de 0,3 vez frente ao segundo trimestre de 2026.

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3º trimestre balanço Vibra
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