Vibra Energia tem lucro líquido de R$ 566 mi no 4º trimestre; queda de 44,8%

A Vibra Energia reportou lucro líquido de R$ 566 milhões no quarto trimestre deste ano, uma queda de 44,8% na comparação com um ano antes. Em 2022, foi registrado recuo de 38,4% em relação a 2021, para R$ 1,537 bilhão.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado registrou queda de 1,1% na comparação anual, chegando a R$ 1,581 bilhão entre outubro e dezembro de 2022, contra R$ 1,598 bilhão no quarto trimestre de 2021. Em todo o ano, o Ebitda ajustado chegou a R$ 5,263 bilhões, alta de 5,6% ante 2021.

A receita líquida ajustada apresentou crescimento de 14,8% na comparação anualizada, chegando a R$ 45,077 bilhões. Houve crescimento de 39,4% em 2022, para R$ 181,445 bilhões na comparação com o ano anterior.

Em seu relatório de resultados, a companhia afirmou que o recuo no lucro foi reflexo de um ano "marcado por um cenário adverso, com efeitos jamais experimentados por essa indústria, tais como uma guerra mundial comprometendo e mudando os fluxos de energia globais, trazendo para a commodity petróleo, em especial seu derivado diesel, ainda mais volatilidade".

Ainda segundo a distribuidora de combustíveis, as taxas de juros tiveram um expressivo aumento que junto com o maior endividamento, promoveram no resultado financeiro uma variação negativa de cerca de R$ 2,6 bilhões.

A Vibra também aborda, na mensagem da administração, o quarto trimestre desafiador. "Se fôssemos normalizar o Ebitda ajustado do 4T22 pelos efeitos não recorrentes negativos, notadamente relacionadas às variações de preços de commodities, e também pelas iniciativas conduzidas pela companhia que afetaram positivamente o resultado de forma não recorrente, teríamos alcançado um Ebitda normalizado da ordem de R$ 1,4 bilhão", diz.