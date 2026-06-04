Vibra anuncia resgate antecipado de R$ 779 milhões em debêntures

A Vibra Energia anunciou na noite desta quinta-feira, 4, que vai fazer o resgate antecipado facultativo da primeira série de debêntures de sua quarta emissão. O valor total do resgate é de R$ 779 milhões, de acordo com comunicado da empresa.

Estas debêntures venceriam em 16 de novembro de 2028. O resgate antecipado será feito no próximo dia 17 de junho e vai ser acrescido dos juros incidentes até a data do pagamento, além de outras remunerações e prêmios. São 709,5 mil debêntures no mercado.