Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Vibra anuncia resgate antecipado de R$ 779 milhões em debêntures

Escrito por Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 20:20:00 Editado em 04.06.2026, 20:30:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Vibra Energia anunciou na noite desta quinta-feira, 4, que vai fazer o resgate antecipado facultativo da primeira série de debêntures de sua quarta emissão. O valor total do resgate é de R$ 779 milhões, de acordo com comunicado da empresa.

Estas debêntures venceriam em 16 de novembro de 2028. O resgate antecipado será feito no próximo dia 17 de junho e vai ser acrescido dos juros incidentes até a data do pagamento, além de outras remunerações e prêmios. São 709,5 mil debêntures no mercado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
debêntures resgate antecipado Vibra
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV