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ECONOMIA

Viagem à China é para mobilizar capital para descarbonização da nossa economia, diz Durigan

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 16:06:00 Editado em 22.06.2026, 16:17:15
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a missão oficial à China, que ele lidera nesta semana, vem como estratégia para avançar em diálogos sobre a integração financeira entre o Brasil e o país asiático e "mobilizar o capital necessário para a descarbonização" da economia brasileira.

"Além de mobilizar o capital necessário para a descarbonização da nossa economia, estamos modernizando nossa relação institucional, como demonstra a criação inédita da nossa adidância tributária em Pequim. É uma agenda focada em trazer investimentos produtivos, gerar inovação e fortalecer cadeias de valor integradas", afirmou o ministro por meio de nota.

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O ministro deve chegar na China na tarde de terça-feira, 23, e sua primeira agenda oficial deve ser a participação no Fórum Brasil-China sobre Finanças Verdes, na quarta-feira, 24. Ele deve focar nas negociações do Plano de Bonds do Tesouro Nacional e também para divulgar os leilões do Eco Invest.

O Eco Invest Brasil é uma forma de financiamento, lançada há cerca de dois anos, para direcionar capital a setores ligados à transformação ecológica. Ele funciona por "leilões" com linhas temáticas, combinando instrumentos voltados tanto ao mercado de equity e formação de fundos quanto uma linha de "blend" para dívida.

O governo brasileiro está trabalhando com a possibilidade de fazer novas emissões de títulos na Ásia, incluindo a China, como continuidade da estratégia de diversificar suas captações fora do dólar.

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"O Brasil e a China vivem um momento de profunda convergência em torno da transição ecológica e do desenvolvimento sustentável. Nossa missão à Ásia tem o propósito claro de estreitar essa parceria, apresentando ao mundo oportunidades concretas, como o programa Eco Invest Brasil, e avançando no diálogo sobre a integração financeira, inclusive na troca de informações", afirmou.

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BRASIL/CHINA/VIAGEM/DESCARBONIZAÇÃO/DURIGAN
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