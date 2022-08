Via: lucro líquido operacional é de R$ 16 milhões no 2º trimestre, queda de 88%

Elisa Calmon (via Agência Estado)

A Via reportou lucro líquido operacional de R$ 16 milhões no segundo trimestre de 2022, queda de 88% em relação ao mesmo intervalo de 2022. O Ebitda ajustado operacional, por sua vez, subiu 54,2% na mesma base comparativa, para R$ 748 milhões.

A margem Ebitda ajustada foi de 9,8%, avanço de 3,6 pontos porcentuais em relação ao segundo trimestre de 2021. A empresa atribui a alta ao aumento da margem bruta, ganhos de produtividade e bom controle das despesas com vendas gerais e administrativas (SG&A).

Entre abril e junho, a receita líquida da varejista chegou a R$ 7,646 bilhões, recuo de 2,9% ante o segundo trimestre de 2021.

GMV

O GMV total bruto da companhia cedeu 3,5% ante um ano antes, para R$ 11 bilhões. Nas lojas físicas, o GMV bruto foi de R$ 6 bilhões, crescimento anual de 18,4% e a receita bruta de R$ 5,5 bilhões, alta de 13,4%.

O avanço reflete a melhoria no fluxo das lojas e maior conversão, simbolizado pelo recorde de vendas no Dia das Mães, segundo o release de resultados da companhia. O desempenho no conceito mesmas lojas (GMV) registrou aumento de 11,8% ante um recuo de 25,2% no quarto trimestre de 2021 e alta de 0,3% no primeiro trimestre de 2022.

Por outro lado, o GMV 1P online apresentou redução de 21,5%, atingindo R$ 3,7 bilhões, fruto da queda do mercado, ainda conforme o release de resultados. "Mesmo diante desse contexto, fortalecemos nossa presença no mercado de 1P, amparado pelas categorias core", diz a companhia.

O GMV omnicanal do 1P (GMV bruto de lojas + GMV bruto 1P online) apresentou redução de 0,8%, mas mostrou crescimento de 0,7% no acumulado do ano. Já o GMV omnicanal do 3P reduziu-se em 19,2% no período ante o segundo trimestre de 2021.

"Desempenho já explicado anteriormente, relacionado com o foco da companhia para aumento do número de pedidos de cauda havendo, portanto, recomposição de tíquete médio e mudança do mix, privilegiando itens de cauda longa sobre os de sobreposição aos nossos produtos core 1P", argumenta a varejista.

Crediário e cartões

No segundo trimestre, o crediário teve penetração de 15,7% nas vendas consolidadas da Via, aumento de 3,6 p.p. em relação ao segundo trimestre de 2021. Nas lojas, participou com +29% das vendas e 5,9% das vendas online da marca Casas Bahia. As vendas realizadas por meio de pagamentos próprios cresceram 4,8 p.p. representando 25%, sendo que o banQi está participando com 0,5%.

Já o TPV gerado pela operação de cartões alcançou R$ 5,1 bilhões ao

final do segundo trimestre de 2022, enquanto o crescimento de novos cartões foi de 78% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.