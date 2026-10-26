Verizon supera projeção de lucro, decepciona com receita e anuncia novo acordo com a Amazon

A Verizon registrou lucro líquido de US$ 5,2 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação avançou 8,3%, para US$ 1,31, acima das projeções de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,27.

A receita operacional total subiu 1,5%, para US$ 34,3 bilhões, mas ficou abaixo da expectativa de US$ 34,7 bilhões. O crescimento de 2,9% na receita com serviços de mobilidade e banda larga foi compensado por uma queda de 9,0% - na comparação anual - na receita com equipamentos, que decorreu, principalmente, de um volume significativamente menor de trocas de aparelhos e da decisão estratégica da empresa de reduzir os gastos com subsídios para dispositivos.

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No último trimestre, a Verizon registrou saldo líquido de 406 mil novas conexões móveis pós-pagas, no melhor desempenho para um terceiro trimestre nos últimos cinco anos. O número, considerado um dos principais indicadores acompanhados pelo mercado, superou com folga a projeção de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta líquida de 195,3 mil conexões pós-pagas.

A empresa também elevou o guidance e agora projeta lucro por ação ajustado entre US$ 5,04 e US$ 5,06 no ano, ante a estimativa anterior, de US$ 4,99 a US$ 5,04. A previsão para o acréscimo líquido total de conexões pós-pagas em 2026 também foi revisada para cima: a companhia passou a estimar entre 1,1 milhão e 1,2 milhão de novas linhas, acima da faixa anterior, de 875 mil a 1 milhão.

A Verizon também informou ter fechado um acordo de mais de US$ 2 bilhões com a Amazon Web Services (AWS) para apoiar a infraestrutura necessária a cargas de trabalho de inteligência artificial generativa e baseada em agentes.

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O contrato vem na esteira de uma parceria semelhante firmada neste ano com o Google, da Alphabet, avaliada em mais de US$ 1 bilhão, para o fornecimento de fibra óptica dedicada na conexão dos data centers da gigante de tecnologia.

Às 8h26 (de Brasília), as ações da Verizon oscilavam perto da estabilidade no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires