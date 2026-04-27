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Verizon supera expectativa de lucro no 1º trimestre e eleva guidance

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 09:13:00 Editado em 27.04.2026, 09:23:58
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A Verizon teve lucro líquido de US$ 5,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026, 3,3% maior do que o ganho de US$ 4,9 bilhões apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 27. Em termos ajustados, a companhia americana de telecomunicações registrou lucro por ação de US$ 1,28 entre janeiro e março, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,21.

A receita da Verizon no trimestre somou US$ 34,44 bilhões, com alta de 2,9% em relação ao mesmo trimestre de 2025, mas um pouco abaixo do consenso da FactSet, de US$ 34,82 bilhões.

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Em comunicado, a operadora de telefonia móvel informou que conquistou 55 mil novas conexões pós-pagas, superando as expectativas de Wall Street em um indicador-chave do setor, que mede a aquisição de novos clientes mais lucrativos. Os resultados representam uma vitória inicial para o CEO, Dan Schulman, que assumiu o cargo em outubro do ano passado com a intenção declarada de impulsionar o crescimento de assinantes e reduzir custos.

A Verizon também elevou sua projeção para 2026, passando a prever crescimento de 5% a 6% no lucro ajustado por ação, ante a faixa de 4% a 5% estimada no trimestre anterior. A empresa espera ainda que o total de novas adições líquidas de clientes de telefonia pós-paga no varejo em 2026 fique na metade superior da faixa anteriormente divulgada, de 750 mil a 1 milhão.

Às 8h23 (de Brasília), a ação da Verizon avançava 3,76% no pré-mercado de Nova York.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

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