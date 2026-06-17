Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 3,8% em maio ante abril

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 3,8% em maio ante abril, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 17. O resultado veio acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 1% no mês.

Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis tiveram alta de 4,8% em maio, informou a NAR.