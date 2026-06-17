Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 3,8% em maio ante abril
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 11:12:00 Editado em 17.06.2026, 17:00:12
As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 3,8% em maio ante abril, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 17. O resultado veio acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 1% no mês.
Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis tiveram alta de 4,8% em maio, informou a NAR.
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