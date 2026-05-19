Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 1,4% em abril ante março

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As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 1,4% em abril ante março, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira, 19. O resultado veio acima da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 1% no mês.

Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis tiveram alta de 3,2% em abril, informou a NAR.