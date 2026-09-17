Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 0,3% em agosto ante julho

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As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiu 0,3% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 17, pela Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês). O resultado, porém, ficou aquém da previsão de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 0,5% no mês.

Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis caíram 4,7% em agosto, informou a NAR.