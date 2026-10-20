Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 7,3% em setembro ante agosto

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As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caíram 7,3% em setembro ante agosto, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês). O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta de 0,1% no mês.

Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis recuaram 11,3% em setembro, informou a NAR.