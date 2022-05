Sergio Caldas (via Agência Estado)

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caíram 3,9% em abril ante março, a 99,3, marcando o sexto mês consecutivo de queda, de acordo com indicador da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo de 2%.

Em relação ao mesmo mês do ano passado, as vendas sofreram queda de 9,1% em abril.