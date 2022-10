Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 10,2% em setembro

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caiu 10,2% em setembro ante agosto, a 79,5, atingindo o menor nível desde abril de 2020, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 28, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. O resultado, que marcou a quarta queda consecutiva do índice, veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo de 4% no mês passado.

Em relação ao mesmo mês de 2021, as vendas sofreram um tombo de 31% em setembro.