Gabriel Bueno da Costa* (via Agência Estado)

As vendas no varejo registraram queda de 0,3% em maio, na comparação com abril, a US$ 672,9 bilhões, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira, 15, o Departamento do Comércio. O resultado contrariou a previsão de alta de 0,1% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O resultado de abril foi revisto para uma alta de 0,7% frente ao mês anterior, de um avanço de 0,9% antes informado.

*Com informações da Dow Jones Newswires