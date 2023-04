Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,8% em fevereiro ante janeiro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 11, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat.

continua após publicidade .

Em relação a igual mês do ano passado, as vendas do setor varejista do bloco sofreram contração de 3% em fevereiro.

A Eurostat também revisou os dados de janeiro, para avanço mensal de 0,8% e queda anual de 1,8%.