Vendas no varejo na zona do euro caem 0,1% em março ante fevereiro

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,1% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 7 pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado, porém, veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,7% nas vendas. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1,2% em março. Os dados das vendas de fevereiro da zona do euro foram revisados, passando a mostrar recuo de 0,3% ante janeiro e ganho anual de 1,3%.