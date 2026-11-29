As vendas no varejo dos Estados Unidos, excluindo gasolina e automóveis, aumentaram 5,8% na Black Friday de 2026, em comparação ao mesmo evento de 2025, de acordo com dados preliminares do Mastercard SpendingPulse, divulgado neste domingo, 29. O indicador mede as vendas no varejo em lojas físicas e online, representando todos os tipos de pagamento, e não é ajustado pela inflação.

Os gastos no comércio eletrônico aumentaram 13,4% em relação ao ano anterior, enquanto os gastos em lojas físicas cresceram 3,8%, à medida que os consumidores enfrentam o clima adverso e retornam às lojas.

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Os norte-americanos investiram em tecnologia nesta Black Friday, com alta de 7,9% nos gastos com eletrônicos e software ante o ano anterior. A categoria teve um grande aumento em meados do mês, saltando 37,9% em 18 de novembro e 43,5% em 19 de novembro, na semana em que o GTA VI e outros videogames foram lançados.

"A Black Friday mostrou um consumidor adaptável que continua disposto a gastar, mas de forma consciente sobre onde, quando e como o faz", disse Michelle Meyer, economista-chefe do Instituto de Economia da Mastercard, em nota à imprensa.

"A tecnologia foi um destaque, particularmente o software, com gastos em videogames e ferramentas de IA se destacando de forma única este ano, enquanto o retorno às lojas reforçou o apelo duradouro da experiência de compra presencial", afirmou.