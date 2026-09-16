Vendas no varejo dos EUA sobem 1,2% em agosto ante julho

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 1,2% em agosto ante julho, para US$ 773,9 bilhões, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Departamento do Comércio do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7%. Na comparação anual, as vendas avançaram 6% em agosto. Excluídas as vendas de automóveis, o varejo dos EUA cresceu 1,4% na comparação mensal. Os dados de julho foram revisados. Com isso, o resultado geral passou a mostrar queda de 0,5% e o dado sem automóveis, recuo de 0,2%.