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ECONOMIA

Vendas no varejo dos EUA sobem 1,2% em agosto ante julho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 1,2% em agosto ante julho, para US$ 773,9 bilhões, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Departamento do Comércio do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7%. Na comparação anual, as vendas avançaram 6% em agosto. Excluídas as vendas de automóveis, o varejo dos EUA cresceu 1,4% na comparação mensal. Os dados de julho foram revisados. Com isso, o resultado geral passou a mostrar queda de 0,5% e o dado sem automóveis, recuo de 0,2%.

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EUA/VAREJO/VENDAS/AGOSTO
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