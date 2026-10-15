Vendas no varejo dos EUA sobem 0,8% em setembro ante agosto

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Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,8% em setembro ante agosto, para US$ 745,0 bilhões, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,3% no período.

Na comparação anual, as vendas avançaram 5,5% em setembro.

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Excluídas as vendas de automóveis, o varejo americano avançou 0,9% na comparação mensal.

O resultado geral de agosto foi revisado e passou a mostrar avanço de 1,3%.