Vendas no varejo dos EUA ficam estáveis em julho ante junho

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As vendas no varejo dos Estados Unidos ficaram estáveis em julho ante junho, em US$ 682,8 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira, 17, pelo Departamento do Comércio. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,1% no período.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram expansão de 0,4% no confronto mensal de julho. Neste caso, a projeção era de estabilidade.

Já os dados de junho ante maio foram revisados para baixo. No caso das vendas totais, a alta passou de 1% para 0,8%. Em relação ao resultado sem automóveis, o avanço foi de 1% para 0,9%.