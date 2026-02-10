Vendas no varejo dos EUA ficam estáveis em dezembro ante novembro

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As vendas no varejo dos Estados Unidos ficaram estáveis em dezembro, ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 10. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano ficaram estáveis no confronto mensal de dezembro.

Os dados mensais de novembro das vendas totais foram confirmados, indicando alta de 0,6% no comparativo mensal. Nos dados sem automóveis, houve revisão para 0,4%.