Economia

ECONOMIA

Vendas no varejo dos EUA ficam estáveis em dezembro ante novembro

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 10:50:00 Editado em 10.02.2026, 11:02:48
As vendas no varejo dos Estados Unidos ficaram estáveis em dezembro, ante novembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 10. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano ficaram estáveis no confronto mensal de dezembro.

Os dados mensais de novembro das vendas totais foram confirmados, indicando alta de 0,6% no comparativo mensal. Nos dados sem automóveis, houve revisão para 0,4%.

