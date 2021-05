Vendas no varejo do Reino Unido têm salto anual de 42,4% em abril

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

As vendas no varejo do Reino Unido registraram um salto anual de 42,4% em abril, informou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (ONS, na sigla em inglês). A leitura superou de longe a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal (WSJ), que esperavam alta de 37,4%.

Já na comparação ante o mês anterior, o indicador econômico britânico disparou 9,2% em abril, também muito acima da expectativa do WSJ - neste caso, de ganho de 5,9%.