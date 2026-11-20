As vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,7% em outubro ante setembro, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 20. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam recuo de 0,3% no índice. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico avançaram 2,3% em outubro, ante expansão de 0,8% no mês anterior. Neste caso, a projeção era de alta de 1,75%.