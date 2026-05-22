Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Vendas no varejo do Reino Unido recuam 1,3% em abril ante março

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 10:21:00 Editado em 22.05.2026, 10:31:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,3% em abril ante março, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 22. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,6% no período.

Na comparação anual, as vendas no varejo britânico ficaram estáveis em abril, ante expansão de 1,7% no mês anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril Reino Unido Varejo vendas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV