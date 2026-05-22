Vendas no varejo do Reino Unido recuam 1,3% em abril ante março

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As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,3% em abril ante março, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 22. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,6% no período.

Na comparação anual, as vendas no varejo britânico ficaram estáveis em abril, ante expansão de 1,7% no mês anterior.

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*Com informações da Dow Jones Newswires