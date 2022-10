André Marinho (via Agência Estado)

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,4% em setembro ante agosto, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país, nesta sexta-feira, 21. A queda foi bem mais acentuada que a prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam recuo de 0,5%. Na comparação anual, o indicador registrou queda de 6,9% no mês passado ante igual mês de 2021. Neste caso, as projeções apontavam para uma perda de 5,0%.