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ECONOMIA

Vendas no varejo do Reino Unido caem 0,5% em julho ante junho

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,5% em julho ante junho, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 21. A expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de recuo de 0,4%. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico avançaram 1,6% em julho, ante expansão de 4,2% no mês anterior. Neste caso, a projeção era de avanço maior, de 2,3%.

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