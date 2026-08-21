Vendas no varejo do Reino Unido caem 0,5% em julho ante junho

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,5% em julho ante junho, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 21. A expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de recuo de 0,4%. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico avançaram 1,6% em julho, ante expansão de 4,2% no mês anterior. Neste caso, a projeção era de avanço maior, de 2,3%.