Vendas no varejo da zona do euro caem 0,3% em junho ante maio

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,3% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 6 pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,7% em junho. Os dados das vendas de maio foram revisados, passando a mostrar alta de 0,4% ante abril e ganho anual de 1,9%.