Vendas no varejo da zona do euro avançam 1,5% em junho ante maio, como previsto

Da Redação

As vendas no varejo da zona do euro cresceram 1,5% em junho, na comparação com maio, informou nesta quarta-feira, 4, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, houve avanço de 5,0%. A Eurostat ainda informou que revisou números de maio. As vendas no varejo tiveram alta de 4,1% em maio ante abril, mostrou a revisão, de um crescimento de 4,6% antes calculado. Na comparação anual, a alta foi de 8,6% (de avanço de 9,0% antes informado). (Com informações da Dow Jones Newswires).