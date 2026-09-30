Vendas no varejo da Alemanha sobem 1,3% em agosto ante julho, em linha com o previsto

As vendas no varejo da Alemanha subiram 1,3% em agosto ante julho, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira, 30 pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram queda de 0,4% em agosto, em termos reais.