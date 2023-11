Vendas no varejo da Alemanha sobem 1,1% em outubro ante setembro

As vendas no varejo da Alemanha subiram 1,1% em outubro ante setembro, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 30, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram contração de 0,1% em outubro, informou a Destatis. Neste caso, o consenso da FactSet era de queda bem maior, de 3,8%.

