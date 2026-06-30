Vendas no varejo da Alemanha sobem 1,1% em maio ante abril

As vendas no varejo da Alemanha subiram 1,1% em maio ante abril, de acordo com dados publicados nesta terça-feira (30) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado contrariou as projeções de analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 0,5% no período. Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram avanço de 1,8% em maio, em termos reais.