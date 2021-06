Vendas no varejo da Alemanha caem 5,5% em abril ante março

Continua após publicidade

As vendas no varejo da Alemanha caíram 5,5% em abril ante março, informou nesta quarta-feira, dia 2, a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. A leitura veio pior do que previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de recuo de 2,0%. Na comparação anual, o indicador mostrou alta de 4%.