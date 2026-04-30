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ECONOMIA

Vendas no varejo da Alemanha caem 2,0% em março ante fevereiro

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:15:00 Editado em 30.04.2026, 07:24:16
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As vendas no varejo da Alemanha caíram 2,0% em março ante fevereiro de 2026, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira (30) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio bem abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet, que previam crescimento de 0,4% no período.

Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram retração também de 2,0% em março, em termos reais. O consenso da FactSet era de expansão de 0,5%. Os dados de fevereiro foram revisados e passaram a mostrar queda mensal de 0,3% e ganho anual de 0,9%.

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