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ECONOMIA

Vendas no varejo da Alemanha caem 2% em setembro ante agosto

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas no varejo da Alemanha caíram 2% em setembro ante agosto, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira, 2, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio abaixo das projeções de analistas consultados, que projetavam alta de 0,3%.

Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram queda de 2,3% em setembro, em termos reais.

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ALEMANHA/VAREJO/VENDAS/SETEMBRO
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