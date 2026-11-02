Vendas no varejo da Alemanha caem 2% em setembro ante agosto
Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
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As vendas no varejo da Alemanha caíram 2% em setembro ante agosto, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira, 2, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio abaixo das projeções de analistas consultados, que projetavam alta de 0,3%.
Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram queda de 2,3% em setembro, em termos reais.
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