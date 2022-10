André Marinho (via Agência Estado)

As vendas no varejo da Alemanha recuaram 1,3% em agosto ante julho em termos reais, informou a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda de 1,5% no período. Na comparação com igual mês do ano passado, o indicador teve baixa de 4,3%. Em termos nominais, isto é, sem ajustes à inflação, as vendas no varejo alemão subiram 0,1% em agosto ante julho e avançaram 5,4% no confronto anual.