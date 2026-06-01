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ECONOMIA

Vendas no varejo da Alemanha caem 0,3% em abril ante março

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 07:15:00 Editado em 01.06.2026, 07:23:27
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As vendas no varejo da Alemanha caíram 0,3% em abril ante março, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira, 1, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio bem abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet, que previam crescimento de 1% no período. Na comparação anual, as vendas no setor varejista alemão tiveram retração também de 0,3% em abril, em termos reais. O consenso da FactSet era de retração de 1%.

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