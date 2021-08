Vendas no varejo da Alemanha avançam 4,2% em junho ante maio

Da Redação

As vendas no varejo da Alemanha cresceram 4,2% em junho, na comparação com maio e após ajustes sazonais, informou nesta segunda-feira (2) a agência oficial de estatísticas do país, Destatis. O resultado superou a previsão de alta de 1,8% dos especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal, em um quadro de relaxamento nas restrições relacionadas à pandemia da covid-19.

Na comparação anual, o avanço das vendas no varejo do país foi de 6,2%. Ante fevereiro de 2020, mês anterior ao início das restrições pela pandemia na Alemanha, as vendas cresceram 9,1% em junho, segundo o Destatis. Vendas de alimentos, bebidas e tabaco recuaram 3,9% na comparação mensal, após ajustes sazonais. Já as vendas de produtos não alimentícios avançaram 8,7% no mês. Fonte: Dow Jones Newswires.