Vendas no varejo crescem 0,5% em março ante o mês anterior, revela IBGE

O volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,5% em março de 2026 na comparação com fevereiro, na série com ajuste sazonal, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na manhã desta quarta-feira, 13.

O resultado agora divulgado veio acima da mediana de estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de aumento de 0,1%. O intervalo das estimativas ia desde uma queda de 0,3% até um avanço de 0,8%.

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Na comparação com março de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 4% em março deste ano, resultado também superior à mediana das projeções, de avanço de 2,8%, com estimativas que variavam de 1,3% a 4,4%.

Também no caso do varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício e cujas vendas subiram 0,3% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, esse resultado foi maior que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,2%, com piso de -2,2% e teto de +1,2%.

Na comparação interanual, a alta de 6,5% nas vendas do varejo ampliado superou a mediana, que era de avanço de 6%, com projeções que iam de 1,2% a 7,5%.