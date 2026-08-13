Vendas no varejo crescem 0,5% em junho ante maio, afirma IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 0,5% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de alta de 0,2%. O intervalo das estimativas tinha piso de queda de 0,8% e teto de avanço de 1,2%.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas caíram 1% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal. O resultado ficou dentro do intervalo das projeções - de queda de 2,1% a alta de 0,2% -, caindo menos do que a mediana que de -1,4%.