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ECONOMIA

Vendas no varejo brasileiro atingem novo patamar recorde em março, aponta IBGE

Escrito por Daniela Amorim. Colaboraram Fernanda Bompan e Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 10:40:00 Editado em 13.05.2026, 10:49:16
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Após a alta de 0,5% no volume vendido em março ante fevereiro, o varejo passou a operar em novo patamar recorde na série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado agora divulgado nesta quarta-feira, 13, veio acima da mediana de estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, de aumento de 0,1%. O intervalo das estimativas ia desde uma queda de 0,3% até um avanço de 0,8%.

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Na comparação com março de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 4% em março deste ano, resultado também superior à mediana das projeções, de avanço de 2,8%, com estimativas que variavam de 1,3% a 4,4%.

Varejo ampliado também em novo pico histórico

O varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, cresceu 0,3% em março ante fevereiro e passou a operar também em novo pico histórico.

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Esse resultado foi maior que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,2%, com piso negativo de 2,2% e teto com alta prevista de 1,2%.

Na comparação interanual, a alta de 6,5% nas vendas do varejo ampliado superou a mediana, que era de avanço de 6%, com projeções que iam de 1,2% a 7,5%.

Revisões

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O IBGE ainda revisou para cima o resultado das vendas no varejo em fevereiro ante janeiro, de uma alta de 0,6% para uma elevação de 0,7%.

No varejo ampliado, a taxa de fevereiro ante janeiro saiu de aumento de 1,0% para alta de 1,1%.

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