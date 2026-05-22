Vendas internas de aço no Brasil avançam 7,1% em abril ante igual mês de 2025

As vendas internas de aço no Brasil avançaram 7,1% em abril deste ano, ante o apurado em igual mês de 2025, para 1,8 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos de aço no País, por sua vez, foi de 2,1 milhões de toneladas, 2,7% inferior ao apurado no mesmo período de 2025. Os dados são do Instituto Aço Brasil.

A produção brasileira de aço bruto em abril foi de 2,7 milhões de toneladas, crescimento de 1,1% em relação ao apurado no mês correspondente de 2025. Já a produção de laminados foi de 1,9 milhão de toneladas, 7,1% inferior à registrada em igual mês do ano passado. Enquanto isso, a produção de semiacabados para vendas foi de 595 mil toneladas, elevação de 16,8% na mesma base de comparação.

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As importações de abril somaram 363 mil toneladas e US$ 356 milhões, redução de 33,3% em volume e de 26,3% em valor na comparação com o registrado em abril de 2025.

Já as exportações do mês foram de 1,1 milhão de toneladas, ou US$ 672 milhões, o que significa aumento de 62,4% em volume e de 40,3% em valor na comparação com o ocorrido no mês correspondente de 2025.

Acumulado

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No acumulado de janeiro a abril, a produção nacional de aço bruto foi de 10,7 milhões de toneladas, queda de 2,9% ante igual período do ano anterior. As vendas internas foram de 6,9 milhões de toneladas no período, o que representa expansão de 0,8% quando comparadas com o acumulado de igual período de 2025. Já o consumo aparente foi de 8,7 milhões de toneladas, queda de 1,4% na mesma base de comparação.

As importações alcançaram 2,1 milhões de toneladas no acumulado até abril de 2026, queda de 5% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações atingiram US$ 1,9 bilhão e recuaram 5,4%.

As exportações de janeiro a abril, por sua vez, atingiram 3,8 milhões de toneladas, ou US$ 2,4 bilhões. Esses valores representam, respectivamente, crescimento de 23,3% e de 8,3% na comparação com igual período acumulado de 2025.