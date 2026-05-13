TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Vendas do varejo superam nível pré-pandemia em 12,5% em março, aponta IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 13:04:00 Editado em 13.05.2026, 13:14:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O volume de vendas do varejo chegou a março em patamar 12,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 8,2% acima do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis, material de construção, equipamentos para informática e comunicação e outros artigos de uso pessoal e doméstico estão operando acima do patamar pré-crise sanitária. Apenas móveis e eletrodomésticos, vestuário e calçados e livros e papelaria operam abaixo do nível pré-covid.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 44,9% acima do pré-crise sanitária; combustíveis e lubrificantes, 14,9% acima; veículos, 13,6% acima; supermercados, 13,5% acima; material de construção, 9,4% acima; equipamentos de informática e comunicação, 0,8% acima; e outros artigos de uso pessoal e doméstico, 0,2% acima.

Os móveis e eletrodomésticos estão 0,1% abaixo do nível de fevereiro de 2020; tecidos, vestuário e calçados, 18% abaixo; e livros e papelaria, 46,5% abaixo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE Marca março Varejo vendas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV