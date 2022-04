Vendas do varejo sobem 1,1% em fevereiro ante janeiro, afirma IBGE

Da Redação

As vendas do comércio varejista subiram 1,1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,9% a alta de 2,4%, com mediana positiva de 0,2%.

continua após publicidade .

Na comparação com fevereiro de 2021, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,3% em fevereiro de 2022. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 3,0% a alta de 1,4%, com mediana negativa de 1,3%.

As vendas do varejo restrito acumularam recuo de 0,1% no ano e alta de 1,7% em 12 meses.

continua após publicidade .

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 2,0% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,5% a avanço de 2,2%, com mediana positiva de 1,1%.

Na comparação com fevereiro de 2021, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 0,3% em fevereiro de 2022. Nesse confronto, as projeções variavam de uma redução de 4,0% a estabilidade (0,0%), com mediana negativa de 1,6%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 0,6% no ano e aumento de 4,8% em 12 meses.

continua após publicidade .

Atividades

Seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram crescimento nas vendas em fevereiro ante janeiro. Na média global, o volume vendido subiu 1,1%.

Os avanços foram registrados em livros, jornais, revistas e papelaria (42,8%), combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuário e calçados (2,1%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,6%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,4%).

continua após publicidade .

A única queda ocorreu em artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-5,6%). O setor de equipamentos e material para escritório informática e comunicação ficou estável (0%).

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, houve elevação de 2,0% em fevereiro ante janeiro. O segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou alta de 5,2%, enquanto Material de construção caiu 0,4%.