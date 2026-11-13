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ECONOMIA

Vendas do varejo restrito e ampliado sobem 0,2% em setembro ante agosto

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas do comércio varejista subiram 0,2% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado coincidiu com o teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde recuo de 1,4% até alta de 0,2%, com mediana de queda de 0,3%.

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Na comparação com setembro de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,7% em setembro de 2026. O dado ficou acima da expectativa mais otimista coletada, de alta de 1,4%. A mediana era de 0,7%, com piso em 1,2%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,7% no ano até setembro, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses até setembro, houve alta de 1,7%.

Varejo ampliado

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Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas subiram 0,2% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal.

O resultado veio melhor do que a mediana negativa de 0,2% das projeções que iam de recuo de 1,4% a alta de 0,5%.

Na comparação com setembro de 2025, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 0,3% em setembro de 2026. Nesse confronto, as projeções variavam de contração de 2,5% a crescimento de 0,7%, com mediana indicando recuo de 0,3%.

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As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 1,5% no ano e aumento de 1,3% em 12 meses.

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IBGE/VAREJO/VENDAS/SETEMBRO
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