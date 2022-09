Vendas do varejo no Reino Unido caem 1,6% em agosto ante julho

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

As vendas no varejo no Reino Unido caíram em agosto, uma vez que a queda da renda real das famílias devido à alta inflação pesou sobre os gastos do consumidor. Os volumes de vendas no varejo caíram 1,6% no mês de agosto ante julho, oscilando de um aumento revisado de 0,4%, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) na sexta-feira.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que as vendas no varejo caíssem 1,4% no mês.

Na comparação anual, houve recuo de 5,4% nas vendas com relação a agosto do ano passado. A queda foi ampla, com baixas em todos os principais setores, disse o ONS.