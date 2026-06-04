Vendas do varejo da zona do euro caem 0,4% em abril ante março

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,4% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 4, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,3% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1% em abril. Os dados das vendas de março foram revisados, passando a mostrar alta de 0,8% ante fevereiro e ganho anual de 2,1%.