Vendas do varejo crescem 0,1% em agosto ante julho, aponta IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 0,1% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, após queda de 0,8% em julho de 2026, informou nesta quinta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,7%, com perspectivas que iam de um recuo de 0,3% a um aumento de 1,9%.

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Na comparação com agosto de 2025, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,4% em agosto de 2026. Nesse confronto, as projeções iam de um crescimento de 0,6% a 3,0%, com mediana de 1,6%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,7% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, houve alta de 1,6%.

Varejo ampliado

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Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas caíram 0,2% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo das estimativas dos analistas ouvidos também pelo Projeções Broadcast, que esperavam avanço de 1%, com intervalo entre uma alta de 0,1% a aumento de 3,3%.

Na comparação com agosto de 2025, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 0,1% em agosto de 2026. Nesse confronto, as projeções variavam de uma elevação de 0,7% a expansão de 5,1%, com mediana positiva de 2%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 1,7% no ano e aumento de 1,4% em 12 meses.

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Média móvel

Segundo o IBGE, o índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve queda de 0,1% em agosto.

No varejo ampliado, o índice de média móvel trimestral das vendas caiu 0,3% no mês.