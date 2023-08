Vendas do varejo caem 0,2% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

As vendas no comércio varejista recuaram 0,2% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre de 2023. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, houve um avanço de 0,2% no volume vendido no segundo trimestre de 2023.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio e foram divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, as vendas cresceram 1,7% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre de 2023.

Em relação ao segundo trimestre de 2022, as vendas do varejo ampliado aumentaram 4,6% no segundo trimestre de 2023.